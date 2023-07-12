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Как оживает искусство в Витебске за сутки до старта "Славянского базара"
Витебск погрузился в атмосферу праздника. До официального открытия XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар" больше суток, но многочисленные площадки форума уже ожили. Так, 11 июля начался V Международный танцевальный проект "Дрим Дэнс Фест", "Театральные встречи", в выставочных залах открылись сразу несколько вернисажей. А сегодня, 12 июля, на фестивале первый концерт в Летнем амфитеатре. И первый состязательный день детского музыкального конкурса.
Подробности у Ольги Масловской.
Детский музыкальный конкурс в этом году проходит в 21-й раз. Можно сказать, он уже начался. Жеребьевка, которую организаторы традиционно превратили в яркое приключение, состоялась накануне вечером.
Участие в состязании принимают 18 юных вокалистов. За Беларусь споет 14-летняя София Рустамова. В первый конкурсный день она выйдет на сцену под номером 1, а во второй - под номером 3.
Витебск прекрасный город. Я здесь не впервые. Я была пару лет назад здесь, когда проходил первый конкурс "Арт-парад". Это так называемый младший брат "Славянского базара". И там я заняла первое место. Я так думаю, что в этом году меня тоже ожидает удача в этом городе.
Я много слышала о "Славянском базаре", у меня на родине этот фестиваль знают. В Беларуси нас очень хорошо встретили. Все приветливые. Я рада быть здесь.
Новшество этого года: в первый конкурсный день юные артисты исполнят песни в сопровождении оркестра. Это будет Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Финберга.
Очень постараюсь быть справедливым. Постараюсь быть внимательным к каждой детали. Ну и, конечно же, детей нельзя обидеть. Нужно сделать так, чтобы их творческий путь с этого момента пошел лишь только вперед и дети ушли довольные своим выступлением и результатами.
В программе фестиваля сегодня сразу несколько вернисажей. В Художественном музее откроется выставка "Свидание с Бразилией", подготовленная при помощи посольства этой страны в Беларуси. В международном пресс-центре на вопросы журналистов ответят звезды белорусской эстрады Юлия Быкова, Евгений Олейник и участники музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн". Вечером Витебск увидит их на сцене театра имени Якуба Коласа. В 22:00 на площадке перед концертным залом "Витебск" начнется сольник Сергея Лазарева.
В 18:30 на главной сцене фестиваля - в Летнем амфитеатре - пройдет творческий вечер группы "Аура". А в полночь в чаше амфитеатра состоится церемония поднятия флага "Славянского базара".
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