Как оживает искусство в Витебске за сутки до старта "Славянского базара"

Витебск прекрасный город. Я здесь не впервые. Я была пару лет назад здесь, когда проходил первый конкурс "Арт-парад". Это так называемый младший брат "Славянского базара". И там я заняла первое место. Я так думаю, что в этом году меня тоже ожидает удача в этом городе.

София Рустамова, представительница Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2023"