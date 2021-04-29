Как оживлять пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС районы, говорили эксперты "Понятной политики. Плюс"

Один из важнейших приоритетов глобальной программы развития земель, которые пострадали от последствий чернобыльской аварии, - инфраструктура. Без новых дорог, электросетей, коммуникаций невозможны ни бизнес, ни оживление утраченных связей, ни просто достойное качество жизни людей. Эксперты говорили об этом и не только во время программы "Понятная политика. Плюс". Как оживлять пострадавшие районы? Какой из проектов сегодня важнее - адресная помощь или создание инфраструктуры? И по каким направлениям восстановления пойдут инвестиции?