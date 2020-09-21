Как перевести комбинезон из чисто спортивного образа в гламурный, другие модные советы

Антиобраз

Многослойность - это хорошо, но не всегда. В данном случае, во-первых, мы не понимаем, что перед нами комбинезон. В чем был смысл его надевать? Во-вторых, у нас получился массивный верх из-за того, что под байкой есть комбинезон. А еще есть проблема в обуви: она точно из другой стилистической истории. В итоге получился образ, который по-английски назвали бы clumsy - несуразный.

Что в тренде?

Комбинезон - это очень удобно. И кутюрье, удовлетворяя заказ модниц, в 2020 году создали стильные варианты этого предмета гардероба. В тренде комбинезоны самых разных стилей - вечерние, спортивные, повседневные, романтические, авангардные и тяготеющие к классике.

Приветствуются модные элементы декора: воланы, оборки, аппликации, анималистичный и цветочный принты, комбинирование тканей. Влиятельная тенденция - свободный крой и широкие брюки.

Трендовый образ № 1

А с этим образом все понятно, он выдержан в одной стилистике - спортивной. Если прохладно, почему бы не набросить ветровку. Но не прячьте красоту - не застегивайте ее. К выбору ветровки тоже нужно подойти с умом и со вкусом. Ветровка у нас модная, с красивым капюшоном. Хоть и оверсайз, но она не смотрится объемной, массивной и неаккуратной. А с обувью все просто: белые кроссовки - всегда беспроигрышный вариант. Это комфортный, динамичный и современный образ.

Трендовый образ № 2

Обыгрывать и менять комбинезон, в котором вас уже видели, довольно сложно, но можно. И мы перевели его из чисто спортивного образа в гламурный фешен. Мы это сделали при помощи удлиненного жакета прямого кроя, босоножек на каблуках и крупной цепочки. Важно, что все цвета актуальны и между собой хорошо сочетаются. Это экооттенки: болотный зеленый, ультрамодный горчичный, коричневый плюс золото на трендовой бижутерии. В этом образе легко быть звездой на всех модных мероприятиях.

Модные выводы

Комбинезон, спрятанный под толстовку, исказил силуэт.

Удачная ветровка и белые кроссовки гораздо более подходящая спортивная компания для комбинезона.