3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Как переводить пластиковые окна на летний или зимний режим
Помните, как раньше, с наступлением холодов нам приходилось оклеивать окна бумажными полосками, а стыки затыкать поролоном? К счастью, это хлопотное занятие можно оставить далеко в прошлом, установив пластиковые окна.
Но часто установщики, сделав главное дело, забывают сообщить счастливым обладателям новеньких окон о двух важных вещах.
1. Необходимо регулярно смазывать маслом все подвижные детали фурнитуры.
2. При смене сезонов окна следует переводить в зимний режим.
Чтобы проверить, переводится ли фурнитура в другой режим, достаточно взглянуть на специальные эксцентрики (цапфы), расположенные на боковой поверхности створки. Если на эксцентриках имеются отверстия для шестигранного ключа, звездочки, отвертки либо эксцентрик имеет овальную форму, то данный вид фурнитуры, скорее всего, имеет возможность перевода в летний или зимний режим.
Если створка постоянно находится в зимнем режиме, это ведет к дополнительной нагрузке на уплотнительную резинку, и она быстрее изнашивается.
Чтобы переключить режим окна, просто поверните при помощи соответствующего инструмента все цапфы на створке в нужное положение. И наслаждайтесь теплом и уютом дома.
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов