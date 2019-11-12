Как переводить пластиковые окна на летний или зимний режим

Помните, как раньше, с наступлением холодов нам приходилось оклеивать окна бумажными полосками, а стыки затыкать поролоном? К счастью, это хлопотное занятие можно оставить далеко в прошлом, установив пластиковые окна.



Но часто установщики, сделав главное дело, забывают сообщить счастливым обладателям новеньких окон о двух важных вещах.



1. Необходимо регулярно смазывать маслом все подвижные детали фурнитуры.



2. При смене сезонов окна следует переводить в зимний режим.



Чтобы проверить, переводится ли фурнитура в другой режим, достаточно взглянуть на специальные эксцентрики (цапфы), расположенные на боковой поверхности створки. Если на эксцентриках имеются отверстия для шестигранного ключа, звездочки, отвертки либо эксцентрик имеет овальную форму, то данный вид фурнитуры, скорее всего, имеет возможность перевода в летний или зимний режим.



Если створка постоянно находится в зимнем режиме, это ведет к дополнительной нагрузке на уплотнительную резинку, и она быстрее изнашивается.



Чтобы переключить режим окна, просто поверните при помощи соответствующего инструмента все цапфы на створке в нужное положение. И наслаждайтесь теплом и уютом дома.



