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Как девушке пригласить парня на свидание?
Наверное, у каждой девушки возникало желание подтолкнуть нерешительного кавалера и первой пригласить его на свидание. Нормально ли это? Ведь наши родители учили нас, что первым инициативу должен проявить молодой человек.
Психолог Павел Зыгматович рассказал, как перебороть страх и предложить встретиться первой. Специалист отметил: в том, чтодевушка первая приглашает парня на свидание, нет ничего плохого, но нужно сделать это грамотно.
"Сначала нужно наладить контакт, чтобы между вами было какое-то взаимодействие. К примеру, попросите его как-то помочь. Если вдруг это ваш коллега, угостите его кофе, заведите разговор, поспрашивайте о чем-то уместном или обсудите определенные темы. К примеру, узнайте у него, где он купил себе наручные часы или почему он любит пить двойной американо? Необходимо найти общие темы интересов. Тогда уже ненавязчивое общение может перейти в свидание", - поделился советом психолог.
Фото:pixabay.com
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