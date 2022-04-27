3.69 BYN
Как пилят и отмывают западные деньги беглые экстремисты, смотрите вечером в рубрике Екатерины Тихомировой
С началом российской спецоперации в Украине у белорусских беглых экстремистов большие проблемы. Европа заморозила все дотации, которые щедро спонсировали революцию 2020 года и жизнь так называемого литовского штаба, точнее, Светину команду. При этом Америка поставила ультиматум, при каком условии деньги продолжат поступать: необходимо создать некое "правительство в изгнании".
Похоже, будет как минимум два спойлера. Черная кошка пробежала между беглыми, говорят, литовская золушка - монополист и коррупционерка. Как пилят и отмывают западные деньги? Схемы беглых террористов.
Смотрите сегодня вечером в "Панораме" журналистское расследование в рубрике Екатерины Тихомировой.