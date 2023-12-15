Как питаться в новогодние праздники, чтобы не поправиться?

Не трогай, это на Новый год... Всем нам с детства хорошо известна эта фраза. Изобилие праздничных блюд, которые начинают есть только ближе к полуночи. Голодание в течение дня способствует тому, что за новогодним столом можно объесться до характерной тяжести в животе. В эти праздничные и такие "вкусные" дни риск переесть и набрать лишние килограммы достаточно высок. Что же делать, чтобы этого не произошло? Советы диетолога-нутрициолога Инны Рожок публикует sb.by.



В первую очередь специалист по правильному питанию посоветовала не голодать в канун Нового года. "Будет лучше, если ваше питание в течение дня будет не очень калорийным, но богатым на белок, витамины и минералы. Так организм получит все необходимое, чтобы выработать достаточно ферментов для предстоящей более обильной новогодней трапезы. Если вы будете голодать или делать длительные перерывы между приемами пищи, это приведет к перееданию уже в начале праздничного застолья", - предупредила нутрициолог.



Кроме того она посоветовала при наличии большого количества блюд на праздничном столе попробовать всего понемножку. Так вы получите удовольствие от вкуса блюда, но при этом съедите небольшое количество пищи.



Кроме того, для здоровья полезнее отказаться от алкоголя. "Научитесь веселиться без него. Но если без шампанского и других спиртных напитков не обойтись, не пейте на голодный желудок. Легкие закуски или немного салата станут хорошим решением", - подчеркнула Инна Рожок.



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