Как по телефону отличить псевдомилиционера от настоящего - советы МВД

Если гражданину позвонил незнакомеци представился сотрудником милиции, то всегда можно уточнить эту информацию по линии 102, об этом рассказали журналистамв МВД. Sputnik публикует советы замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси Александра Рингевича.



"Всегда стоит выслушать человека, который звонит. Получить полную информацию, после чего, независимо от того, с кем велось общение, положить трубку... Позвонить на 102 и рассказать, что поступил такой-то звонок от такого-то сотрудника", - отметил Рингевич.



Также он обратил внимание, что никогда в телефонном режиме сотрудники правоохранительных органов не предлагают участвовать в спецоперациях и других подобных мероприятиях. Сотрудники органов если и звонят гражданам, то для вызова по какому-либо поводу. Основное общение происходит уже в помещении какого-либо органа.



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