Как победить безответственность на производстве - рецепт от профсоюзов дал Михаил Орда

На неделе Президент Беларуси говорил о важности кадровой дисциплины. Чтобы не было расхлябанности и безнаказанности, нужно выработать систему управления кадрами. Как победить безответственность на производстве - свое мнение в программе "Главный эфир" высказал председатель ФПБ Михаил Орда.

"Прежде всего, кадровая дисциплина - это ответственность к порученному делу, к соблюдению технологической дисциплины, от этого зависит и результат. Это и вопрос качества продукции, скорость, производительность. Все это отражается на себестоимости", - подчеркнул Михаил Орда.

Председатель ФПБ рассказал, что нужно для того, чтобы сегодня победить. "Безусловно, это подбор кадров, это мотивация кадров, жилье, подъемные, повышение разрядности и перспектива продвижения по служебной лестнице, - считает Михаил Орда. - Когда человек привязывается к предприятию, он уже болеет им, ему не все равно, потому что здесь его трудовой коллектив. Если нарушаются эти вещи, это дает сбой - человека ничего не держит, он не переживает, ему все равно. А что такое все равно – это безответственность".