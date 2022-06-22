Как почтили память воинов в "Усакино"?

О подвиге люди должны знать. В неимоверно тяжелых условиях в лесу, в болоте. В дождь, в холод зимой и летом люди жили, воевали и самое главное - наносили удар по врагу. И верили в победу. Это должны знать сегодня наша молодежь, наши люди. Здесь приехало много будущих офицеров, действующих офицеров, сотрудники Администрации Президента. Мы отдаем дань памяти погибшим героям. Это место, я думаю, войдет в историю, и оно будет посещаемо людьми.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси

