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Как почтили память воинов в "Усакино"?
Память героев Великой Отечественной почтили минутой молчания в Кличевском районе. Живые цветы легли к подножию Вечного огня мемориала партизанской славы "Усакино". На его гранитных плитах имена более 400 погибших народных мстителей. Край с первых дней войны стал центром партизанского движения. Леса - домом для местных жителей. Вспоминали героев и говорили о цене мира участники митинга и у памятника бойцам легендарного партизанского отряда "Славный". Сегодня после реконструкции, а это было непросто, ведь захоронение находится на острове среди непроходимых болот, торжественно открыли мемориал.
О подвиге люди должны знать. В неимоверно тяжелых условиях в лесу, в болоте. В дождь, в холод зимой и летом люди жили, воевали и самое главное - наносили удар по врагу. И верили в победу. Это должны знать сегодня наша молодежь, наши люди. Здесь приехало много будущих офицеров, действующих офицеров, сотрудники Администрации Президента. Мы отдаем дань памяти погибшим героям. Это место, я думаю, войдет в историю, и оно будет посещаемо людьми.
320 тысяч красноармейцев погибло, защищая нашу Родину, 150 тысяч расстреляно мирных граждан, 22 тысячи угнано в Германию, 110 деревень сожжено, 13 не возродились. И вот когда бываешь на таких местах, понимаешь, насколько мир наш хрупок и насколько нужно его ценить.
Обсуждение темы патриотического воспитания продолжилось и во время совещания уже в Кличеве с участием молодежных организаций. Отмечен большой вклад в развитие региона студенческих отрядов. Здесь их свыше восьмисот. Популярность приобрели и проекты, посвященные Году исторической памяти.
На протяжении двух недель колонна стилизованных автомобилей - это и музей автобуса, и полевая кухня, и ретроавтомобили - проезжала по всем населенным пунктам, мы проводили дискуссионные площадки, собирали землю с мест битв и передали в каплицу, которая сейчас хранится на Буйничском поле.
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