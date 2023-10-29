Как под Минском прошло самое громкое соревнование этой осени - чемпионат по колке дров среди работников СМИ?

Переносимся на Вячу, где звон топоров как раз по делу. Под Минском прошло самое громкое и нашумевшее соревнование этой осени - второй чемпионат Беларуси по колке дров среди журналистов. Впервые его провели в прошлом году. Тогда все началось с интернет-челенджа, который запустил наш Президент. Следом за топоры взялись и представители СМИ, чтобы доказать: что сильны не только пером.

Успешный эксперимент - теперь традиция. Приветствие участникам чемпионата от главы государства передала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Заряжена на победу была и команда Белтелерадиокомпании. Подробности у Владислава Бондаря.

И пером, и топором

Информационная шумиха - под стук топоров и скрежет пил. Если обычно от журналистов разлетаются новости, сегодня - щепки. Чемпионат по колке дров вновь собрал на берегу Вячи команды разных СМИ… и спойлер - уже не только белорусских. Мы же в отличие от коллег, остаемся с привычным арсеналом - микрофоном и камерой, чтобы собрать для вас в прямом смысле "колкий" репортаж.

И хочется… И колется!

Да так, что щепки долетели даже до Китая. Коллеги из азиатского информационного агентства собрали свою команду и плечом к плечу с белорусами взялись за топоры.





Сегодня мы сделали первый шаг. Я думаю, журналисты других стран с удовольствием будут присоединяться. Это станет нашей доброй традицией - проведение таких чемпионатов, вероятнее всего, будет выходить уже на международный уровень. В одной точке собрались те, кто разбросаны по разным телекнопкам и показывают Беларусь с разных углов… географически. Александр Турчин, председатель Миноблисполкома

Кто обычно бьет словом по радиоволнам, на страницах газет или в интернете… Но все ведь - тут само время сплотило - единый информационный фронт. Кто-то в прямом смысле - семья.

Я, например, поддерживаю своего супруга Да и такое воскресенье - чем не повод для медийных родителей с малых лет приобщить детей к профессии и физическому труду. Нина Можейко, культурный обозреватель АТН, телеведущая Белтелерадиокомпании

Приехал сегодня сюда не один, а с семьей - со мной две дочки. Будут болеть за папу, за нашу компанию, за БТ. Александр Хоровец, главный директор главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании

И если одни - топор в руки впервые взяли во время подготовки, для других - ностальгия по детству в деревне.

Большая часть детства, юности прошла в деревне в Толочинском районе Витебской области. Бабушка и дедушка спуску не давали, поэтому топор, пила - вещи хорошо знакомые. У меня сегодня такое доброе чувство ностальгии. Это замечательный отдых, свежий воздух, красивый осенний лес и прекрасный тимбилдинг. 35 команд и больше 2 сотен участников. Если так пойдет и дальше, возможно, и пляж придется выбирать побольше. Второй чемпионат по колке дров для журналистов - уже вроде бы и не для журналистов только. Сергей Гусаченко, первый заместитель председателя Белтелерадиокомпании

Пресс-служба МЧС Беларуси впервые участвует в этом мероприятии, замечательном спортивном празднике. Для нас то, что мы здесь, уже победа. А победа для всех - то, что этот праздник продолжается. Хорошая возможность с коллегами из СМИ пообщаться не просто в рабочей обстановке, но и поговорить здесь в приятной атмосфере дружбы и взаимопонимания. Евгений Барановский, помощник министра - пресс-секретарь МЧС Беларуси

Здесь уникальное сочетание приятного с полезным: это и спорт, и возможность немножко побыть на свежем воздухе в такую хорошую погоду, чего нам не хватает, откровенно говоря. Мы либо на съемке в машине, либо в кабинетах, в ньс-румах находимся. Но физическим трудом позаниматься, тем более это полезный физический труд. Владимир Перцов, министр информации Беларуси

Все началось год тому с нашего Президента, который задал тренд на рубку дров. И во время второго чемпионата приветствие от главы государства участникам чемпионата передала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. А прошлогодний мастер-класс от Александра Лукашенко вырос в отдельный этап - "Колка дров по-Президентски". Опробовали вместе с оператором АТН Иваном Мазго.

Всего же 5 соревновательных этапов: распил бревна топором, отдельно - колка дров для мужчин и женщин, а вместе сошлись в эстафете. Прежде чем командой добыть огонь - множество препятствий. Первое - подружиться с пилой и сработаться с напарником.

И даже те, кто вроде как на чемпионат заехали просто посмотреть и побелеть, сами становились участниками квестов. Здесь, к примеру, фигуры из бревен нужно разбить ловким броском.

Чтобы утолить голод тех, кто так ударно потрудился на свежем воздухе, и солдатская каша, и целый фуд-корт. А как на берегу озера, и без шашлыка?

Еще не остыли топоры, как сразу же разрешились все интриги.Победители в общекомандном зачете - информагентство "Ваяр", серебро - у "Минской правды", а с почетной бронзой, пусть и в деревянных медалях, - Белтелерадиокомпания. Зато настоящую командную работу доказали в эстафете, наша "первая кнопка" первая в этом состязании.