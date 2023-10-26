Как под руководством Качиньского строили авторитарный режим в Польше - в фильме Марии Петрашко 26 октября

В Польше продолжают выяснять, кто сформирует новое правительство. Впервые за последние восемь лет на выборах либеральная оппозиция обошла правящую партию по числу представителей в Сейме, что неудивительно. Простые поляки устали от коррупции, рэкета бизнеса, захвата СМИ и лживой пропаганды.