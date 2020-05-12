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Как поддержать сферу туризма в новых условиях обсудили в Минспорта
Главная задача - выдержать баланс и обеспечить интересы и туристов, и бизнеса. По мнению специалистов, именно эта отрасль, ставшая самой уязвимой, выйдет из кризиса последней. Только в нашей стране в ней заняты около 40 тысяч граждан. Так, один из акцентов - отсрочка возвращения денег за выкупленные путевки. Ведь средства были переведены туроператорами за рубеж, и вернуть их здесь и сейчас очень сложно, поскольку страны на карантине не работают.
Для поддержки турсферы разработан нормативно-правовой документ, который должен позволить отрасли удержаться на плаву и поддержать систему, которая строилась много лет и успешно функционирует.
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