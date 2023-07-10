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Как подростки помогли партизанам разгромить немецкий штаб в деревне Оземля
В июле 1941 партизанская разведка донесла, что в деревне Оземля разместилось воинское формирование гитлеровцев. В Октябрьский район был направлен мехотряд подполковника Курмышева. Между отрядами установлено тесное взаимодействие. Немцы испытали удары отрядов так основательно, что именуют командиров отрядов "бандит Курмышев", "бандит Бумажков".
Посоветовавшись со штабом отряда Курмышева, Бумажков и Павловский принимают решение атаковать деревню.
"Партизаны никак не могли разгромить штаб, который находился в деревне Оземля, недалеко от Октябрьского, буквально километров 12 было. Очень сложно подойти. Несколько раз отправляли разведчиков, но кто-то погиб, кто-то не возвращался и никак не удавалось", - рассказывает Мария Бабинич.
Чтобы не вызвать каких-либо подозрений, было решено послать ребят, которые находились среди бойцов команды бронепоезда как дети полка - Павла Страпко и Женю Зелинского.
"Все продумали. Очень беспокоились за жизнь и здоровье детей, - говорит Мария Бабинич. - Они были одеты в ту одежду, которая соответствовала тем военным временам. Взяли торбочки, кое-какие пожитки, что там возможно было и как пастушки, как будто они искали заблудившихся коров. Местные жители, особенно дети, знали, что эти ребята не из деревни. А немцы этого не знали. Придя в деревню, они вокруг обошли, в сад залезли. Подрались, как будто за яблоки".
Они около 3-х часов свободно гуляли по деревне, брали на заметку все, что видели.
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"Мальчишкам удалось узнать, сколько техники, где она стоит, где конкретно расположена, где расположен штаб, сколько они видели солдат, - продолжает рассказ Мария Бабинич, - очень смышленые ребята, много что запомнили и возвратились в отряд".
Утром по железной дороге почти бесшумно подошел бронепоезд. В это же время партизанский отряд на автомашинах приблизился к деревне с другой стороны. И когда бронепоезд открыл огонь по зданию школы, где разместился штаб, партизаны и красноармейцы ворвались в деревню. Фашисты не ожидали такого удара. Штаб полностью разгромили.
"С одним из этих мальчишек, Павлом Стрепко, мне удалось познакомиться лично, - говорит Мария Бабинич. - В 1980 году Павел Павлович приехал не в сам Октябрьский, а в те места, где он воевал. После операции, которая проходила в деревне Оземля, Павел и Женя воевали вместе, они были в Харьковской области, под Полтавой, когда шел бой, они расстались. Неизвестно, где Женя, пропал без вести. Павла контузило, и он был направлен в госпиталь. После этого друзья так и не встретились. Павел Павлович сколько приезжал, он постоянно говорил, что сейчас и интернет, что мы ищем, но так Женю он и не нашел. К сожалению, эта мечта Павла Павловича не осуществилась".
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