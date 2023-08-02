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Как похудеть без строгой диеты, советует диетолог
Какие правила помогут похудеть даже без строгой диеты? О них рассказала российский врач-эндокринолог, диетолог Анжелика Чиж. Советы специалиста публикует sb.by.
Первое правило -исключить из рациона жареные продукты. Следующий шаг - исключите или минимизируйте употребление сахаросодержащих продуктов и напитков. Замените их на фрукты и ягоды.
Третий совет - выпивайте стакан теплой воды за 30 минут до еды. Кроме того, важно хорошо спать для правильной выработки гормонов, отдыха и восстановления организма.
Не забывайте уделять внимание физической активности. Больше двигайтесь, гуляйте. Выберите тот вид физической активности, который сможете использовать регулярно.
Фото:pixabay.com
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