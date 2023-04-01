Как Польша и Прибалтика доспехи примеряют - в новом выпуске "По форме"

На НАТО надейся, а сам не плошай. Как Польша и Прибалтика доспехи примеряют и с кем воевать собираются наши соседи - ответы в новом выпуске "По форме".

Безумие Запада ставит под угрозу все человечество. Решение передать Украине боеприпасы с обедненным ураном - очевидный переход красной черты. И, как сказал в Послании наш Президент, испробовали все и подошли к единственному варианту - военному, чтобы нас сломать.

Беларусь втягивают в войну и особенно усердствуют наши соседи. Действия Польши и Прибалтики свидетельствуют об одном - они готовятся к войне. Подробности в новом выпуске "По форме" с Анной Чиж-Литаш.

На НАТО надейся, а сам не плошай. Милитаризация Польши и стран Балтии с каждым днем набирает обороты. Они буквально ставят экономику на военные рельсы. Вы только вдумайтесь - в 2023-м году Польша планирует потратить на военные расходы рекордные 4 % ВВП. Сумма составляет 27,7 миллиардов евро. Вырастут и расходы на оборону стран Североатлантического альянса на 13 % и приблизятся к 1,3 триллиона долларов. Государства так называемого санитарного кордона вокруг России и Беларуси увеличат военные бюджеты еще на 60 %. Причем их руководство, комментируя щедрые траты, дает поправку - финансы исключительно на оборону. Но это ложь.

Больше всего в военном марафоне преуспела Польша. В ближайшее время наши соседи планируют увеличить численность Вооруженных сил до 300 тысяч. Активно закупается вооружение именно наступательного характера. США в ближайшие годы обязуются поставить 32 истребителя F-35, три дивизиона РСЗО HIMARS, восемь батарей ЗРК Patriot, 250 танков "Абрамс" самой современной модификации. В 2022 году польские власти подписали контракты с южнокорейскими компаниями на поставку в общей сложности 1000 танков К2, 288 реактивных артиллерийских систем K239, 672 самоходных гаубиц К9 и 48 истребителей FA-50.От кого с таким арсеналом собралась обороняться Польша? Или правильнее будет спросить - с кем она воевать планирует? С Беларусью? Или Россией? Или незаметно отхватить заветные территории новой подруги Украины. В любом случае нам нужно быть начеку.

Перейдем к недружественным шагам в сторону Беларуси. Со дня на день в 20 километрах от белорусско-польской границы будет размещена танковая дивизия Войска Польского. Летом 2022 года Польша завершила строительство 186-километрового забора на границе с нами. А буквально неделю назад установила на рубежах противотанковые ежи. По словам их руководства эта мера - часть стратегии Польши по "защите и сдерживанию". Анджей Себастьянович, ну какие ежи? "Полонезу" и "Искандеру" через вашу границу ехать не нужно.

Следующее - военнослужащие НАТО. Официальные данные о количестве американских военных постоянно меняются - от 10 до 30 тысяч. Но сколько их на самом деле, знает, пожалуй, только Дуда. Кроме этого, в Польше находятся британские, румынские и канадские войска.

Не отстает и Прибалтика. Еще недавно эта тройка и свои Вооруженные силы разглядеть не могла, а сегодня проводит военные учения с альянсом и показывает миру офицерские мускулы. Правда, тоже не свои, а военнослужащих НАТО. Приезжают они не с пустыми руками, а с вооружением и боеприпасами. В качестве донорской помощи в 2022-м году правительство США предоставило Латвии около 200 млн долларов "для укрепления безопасности". И снова риторический вопрос: "Зачем?".