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Как Польша отвлекает внимание от своего кризиса - 15 ноября в программе "Понятная политика"

Что творится в умах европейских политиков? Почему международные нормы активно идут под откос?

Права человека брошены в топку своих интересов, или как Польша отвлекает внимание от своего кризиса. Пограничная жестокость и варвары из Варшавы - уже сегодня о них в "Понятной политике".


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