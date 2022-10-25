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Как польские дипломаты поддерживают антибелорусское движение, расскажем в программе "Это другое" 25 октября

Дипломаты ЕС в Беларуси постоянно делают попытки установить свои порядки. То оправдывают террористов и шпионов, которые в 2020 году сотрудничали, например, с украинскими спецслужбами и желали окунуть Беларусь в средневековый мрак, то тайком награждают тех, кто в 1940-е работал против интересов простых белорусов и для нашего уничтожения.

Речь идет о еще живых солдатах Армии Крайовой. Которые гордятся тем, что их тайком чествует польская власть, а свои преступления считают "просто помощью" польскому подполью.

Как польские дипломаты поддерживают антибелорусское движение и почему не могут ответить: зачем увеличили воинский контингент у белорусских границ? Обо всем сегодня вечером в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое".

Смотрите другие выпуски программы:

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