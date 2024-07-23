Как польские пограничники издеваются над мигрантами - истории из первых уст

Полиция заметила меня и выстрелила пулей. Я спрятал и сохранил ее, чтобы показать всем средствам массовой информации, что произошло. Через каждые три метра меня били по ноге, я не мог идти. На каждом моем шагу он снова меня избивал.

Ахмад, (Сирия)

