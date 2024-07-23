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Как польские пограничники издеваются над мигрантами - истории из первых уст
Боль, стоны, мольба, напротив равнодушие и издевательство. Это фактически очная ставка. Жертва и палач. Как польские пограничники издеваются над мигрантами? Истории из первых уст в фильме "Нелюди".
Я чувствую себя очень плохо. Я не плакал, я просто молился, чтобы все это закончилось благополучно.
События одной ночи описывают три очевидца, каждому нет и 30. Они из Сирии. Три пострадавших, три свидетеля, их показания - основа уголовного дела.
Нас было пятеро. И тут мы увидели свет фар. Я вижу, как они просто набрасываются, избивают дубинками, слышен собачий лай.
Их собирали по всей границе, охотились как за дичью, натравливая собак и подстреливая.
Полиция заметила меня и выстрелила пулей. Я спрятал и сохранил ее, чтобы показать всем средствам массовой информации, что произошло. Через каждые три метра меня били по ноге, я не мог идти. На каждом моем шагу он снова меня избивал.
А потом их выбросили на белорусскую сторону, троих из пятерых. Что стало еще с двумя - подробности здесь.
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