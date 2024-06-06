Как польские силовики издеваются над беженцами, используя перцовый гель, рассказала активистка

Перед выталкиванием каждого человека избивают. Сначала связывают наручниками-стяжками такими пластиковыми, потом бьют. После наручников лицо обливают перцовым гелем. Это что-то вроде перцового газа, только оттереть его гораздо сложнее. Это стандартная процедура для каждого мигранта. Иногда заставляют открыть рот и перцовый гель заливают туда. Мужчин заставляют показать гениталии, после чего их опрыскивают этим перцовым гелем. Это стандарт. Зачастую они уничтожают телефоны. Очень часто людей заставляют подписывать документы о том, что они не будут просить убежища в Польше, что они хотят уехать в Германию. Мы слышим от людей, что это им переводят переводчики. Говорят, что если они подпишут эти документы, то их точно не выдворят в Беларусь.

Мария Злонкевич, представитель НПО "Группа граница" (Польша)