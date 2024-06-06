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Как польские силовики издеваются над беженцами, используя перцовый гель, рассказала активистка

Избивают, грабят и через калитку в пресловутом заборе на польской границе выдворяют несчастных мигрантов в Беларусь. Эта рабочая схема действий польских пограничников. Случаи нередко попадают на камеру, об этом знают и говорят простые поляки. Хотя польские власти постоянно пугают мигрантсткой угрозой извне.

Перед выталкиванием каждого человека избивают. Сначала связывают наручниками-стяжками такими пластиковыми, потом бьют. После наручников лицо обливают перцовым гелем. Это что-то вроде перцового газа, только оттереть его гораздо сложнее. Это стандартная процедура для каждого мигранта. Иногда заставляют открыть рот и перцовый гель заливают туда. Мужчин заставляют показать гениталии, после чего их опрыскивают этим перцовым гелем. Это стандарт. Зачастую они уничтожают телефоны. Очень часто людей заставляют подписывать документы о том, что они не будут просить убежища в Польше, что они хотят уехать в Германию. Мы слышим от людей, что это им переводят переводчики. Говорят, что если они подпишут эти документы, то их точно не выдворят в Беларусь.
Мария Злонкевич, представитель НПО "Группа граница" (Польша)

Варшава нагнетает

В это же время официальная Варшава активно нагнетает шумиху о возникновении некого крупного потока мигрантов с нашей стороны. Польские власти объявили, что направили на границу с Беларусью дополнительные силы полиции, водометы, прожекторы и системы звукового оповещения. Не исключено, что под этим предлогом Варшава рассчитывает получить от Евросоюза новую порцию средств на якобы укрепление восточных границ.

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