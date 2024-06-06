3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Как польские силовики издеваются над беженцами, используя перцовый гель, рассказала активистка
Избивают, грабят и через калитку в пресловутом заборе на польской границе выдворяют несчастных мигрантов в Беларусь. Эта рабочая схема действий польских пограничников. Случаи нередко попадают на камеру, об этом знают и говорят простые поляки. Хотя польские власти постоянно пугают мигрантсткой угрозой извне.
Перед выталкиванием каждого человека избивают. Сначала связывают наручниками-стяжками такими пластиковыми, потом бьют. После наручников лицо обливают перцовым гелем. Это что-то вроде перцового газа, только оттереть его гораздо сложнее. Это стандартная процедура для каждого мигранта. Иногда заставляют открыть рот и перцовый гель заливают туда. Мужчин заставляют показать гениталии, после чего их опрыскивают этим перцовым гелем. Это стандарт. Зачастую они уничтожают телефоны. Очень часто людей заставляют подписывать документы о том, что они не будут просить убежища в Польше, что они хотят уехать в Германию. Мы слышим от людей, что это им переводят переводчики. Говорят, что если они подпишут эти документы, то их точно не выдворят в Беларусь.
Варшава нагнетает
В это же время официальная Варшава активно нагнетает шумиху о возникновении некого крупного потока мигрантов с нашей стороны. Польские власти объявили, что направили на границу с Беларусью дополнительные силы полиции, водометы, прожекторы и системы звукового оповещения. Не исключено, что под этим предлогом Варшава рассчитывает получить от Евросоюза новую порцию средств на якобы укрепление восточных границ.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов