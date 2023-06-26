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Как пользоваться смартфоном в жаркую погоду?
Факт
Смартфон в жару лучше носить без чехла, чтобы он не перегревался, а также не открывать на нем "тяжелые" приложения, в том числе онлайн-игры, при этом ни в коем случае нельзя охлаждать его искусственно - перепады температуры негативно влияют на функциональность. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на слова руководителя отдела телефонии розничной сети МТС (Москва) Наталью Голицыну.
Телефоны больше всего подвержены негативному воздействию именно в морозы и в сильную жару - аккумулятор может потерять свои свойства и быстро прийти в негодность.
При этом основными признаками того, что гаджет чрезмерно перегрет, является то, что некоторые элементы обжигают руки, он отображает ошибки зарядки или вовсе не заряжается. Кроме того, устройство может зависать, отключаться, а его крышка деформироваться от разбухания аккумулятора.
"Современные смартфоны остывают также быстро, как и нагреваются, однако защитные чехлы из силикона, пластика или кожи затрудняют доступ к вентиляции, выступая в роли теплоизолирующей оболочки. Это влияет как на аккумулятор, так и на другие важные компоненты: смартфон может замедлить свою работу или вовсе начать выключаться, поэтому в жаркую погоду рекомендуется снимать защиту со своего устройства", - отметила Голицына.
Она посоветовала ограничить использование "тяжелых" приложений, например, онлайн-игр или видеоредакторов. Такие программы при работе затрачивают большое количество ресурсов, а в жаркую погоду температура устройства в фазе активной работы кратно увеличится.
Помочь от нагревания также может и включение "режима энергосбережения". "Если уровень заряда на вашем смартфоне стремится к нулю, стоит дождаться, пока он остынет. Можно просто выключить устройство на 15-20 минут или положить его в тень. Важно убедиться, что солнечные лучи не будут попадать на ваш смартфон при зарядке. Ни в коем случае нельзя охлаждать его искусственно - перепады температуры негативно влияют на функциональность смартфонов", - подытожила Наталья Голицына.
Фото:pixabay.com
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