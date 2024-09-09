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Как помилованный Роман Протасевич возвращается к полноценной жизни
Сварщик цеха №16 Минского электротехнического завода в отпуск полетел в Объединенные Арабские Эмираты. Бывший редактор экстремистского ресурса Роман Протасевич вышел в прямой эфир стрима "Минск - Москва" из Дубая.
Полтора года назад он был осужден за преступления протестной направленности, однако пошел на сотрудничество, полностью признал вину, написал прошение и вскоре был помилован. В то же время суд наложил на Протасевича штраф почти в 25 млн рублей. Это было препятствием для выезда за границу. Сегодня стало известно, что штраф был отменен через апелляцию.
Штрафы действительно были, но некоторое время назад подал апелляцию и, в общем-то, мне отменили этот штраф. То есть была официальная процедура, была апелляция, были отдельные судебные заседания, ну и я привел, как оказалось, достаточное количество аргументов для того, чтобы огромный, я бы даже сказал астрономический штраф отменить.
Преград для того, чтобы выехать на отдых, не осталось. Протасевич зарабатывает честным трудом и восстанавливается на журфаке БГУ.
Что касается работы, то я уже три месяца работаю, зарабатываю честным трудом. Работаю сварщиком на одном из предприятий в сфере энергетики. Произвожу трансформаторы для энергетической промышленности, варю различные детали, баки и все в таком духе. Ну и зарплатой тоже не обижают. Так как я уже решил, что наконец-то все мои приключения закончились, что пора уже, наверное, как-то, что ли, осесть на одном месте, я, помимо всего прочего, подал документы на восстановление на журфаке, на заочное отделение.
Тема помилования заключенных сегодня актуальна. Осужденные за преступления протестной направленности активно пишут прошения на имя Президента. На прошлой неделе генеральный прокурор анонсировал очередное заседание комиссии по вопросам помилования. За последний месяц в Беларуси таким образом были освобождены 60 лиц. Они соблюли обязательные условия - ходатайство о помиловании, признание вины, искреннее раскаяние и обещание вести правопослушный образ жизни.
Такой акт гуманизма со стороны государства никак не выгоден беглым, ведь на заключенных они зарабатывают. Гранты тают по мере того, как люди выходят, осознав, что стали частью большой игры на деньги.
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