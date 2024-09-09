Как помилованный Роман Протасевич возвращается к полноценной жизни

Что касается работы, то я уже три месяца работаю, зарабатываю честным трудом. Работаю сварщиком на одном из предприятий в сфере энергетики. Произвожу трансформаторы для энергетической промышленности, варю различные детали, баки и все в таком духе. Ну и зарплатой тоже не обижают. Так как я уже решил, что наконец-то все мои приключения закончились, что пора уже, наверное, как-то, что ли, осесть на одном месте, я, помимо всего прочего, подал документы на восстановление на журфаке, на заочное отделение.

Роман Протасевич, сварщик МЭТЗ им. В. И. Козлова