Как помогают животным из барселонского зоопарка справиться с жарой?

Вкусное спасение от жары предлагают питомцам в барселонском зоопарке. Смотрители учреждения замораживают в кубиках льда любимые угощения животных. Таким образом они одновременно лакомятся привычным рационом и охлаждаются. Для сурикатов - ледяные черви, для бегемотов - фруктовое мороженое. Последние дни в регионе установилась температура в 40 градусов по Цельсию. Поэтому такой вкусный подход к охлаждению животные оценили, заявили смотрители зоопарка.