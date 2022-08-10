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Как помогают животным из барселонского зоопарка справиться с жарой?

Вкусное спасение от жары предлагают питомцам в барселонском зоопарке. Смотрители учреждения замораживают в кубиках льда любимые угощения животных. Таким образом они одновременно лакомятся привычным рационом и охлаждаются. Для сурикатов - ледяные черви, для бегемотов - фруктовое мороженое. Последние дни в регионе установилась температура в 40 градусов по Цельсию. Поэтому такой вкусный подход к охлаждению животные оценили, заявили смотрители зоопарка.

Фото:pixabay.com

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