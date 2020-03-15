Как вырастить дома авокадо

Авокадо - фрукт, который называют аллигаторовой грушей из-за зеленой шершавой кожуры.



В магазине выбираем спелый фрукт. Как определить, спелый или нет? Он не должен быть слишком твердым. А еще можно послушать, не стучит ли там косточка.



Авокадо нужно аккуратно разрезать. Наша цель - косточка. Из спелого авокадо она достается легко.





И нужно убрать коричневую кожуру, чтобы ей легче было прорасти.



Существует много способов прорастить косточку. Наш - максимально приближен к природе. Мы берем плотную салфетку, заворачиваем в нее косточку, а после смачиваем.







И помещаем куда-нибудь поближе к раковине, чтобы каждый раз, когда вы будете мыть руки или посуду, можно былоследить, чтоб салфетка не была сухой.



Есть много способов прорастить косточку авокадо, даже на шпажках. Но итог будет один.







Прорастать косточка будет от 2 недель до 2 месяцев. Зависит от того, насколько спелым был фрукт.







Проросшую косточку не целиком, а на две трети, закапываем в землю, чтобы она немножко выглядывала.Во-первых, потому что это красиво. А во-вторых, чтобы она не сгнила.



Ставим поближе к окошку, к свету и регулярно поливаем. Важно, чтобы земля не пересыхала. Если все будет хорошо, то вырастет через 3-4 месяца.







Плодов, к сожалению, они не дадут. Но порадуют скоростью своего роста, зелеными листьями и очисткой воздуха в помещении.



Авокадо считается суперфудом: профилактика старения, улучшение памяти, уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

