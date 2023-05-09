Как после Великой Отечественной войны восстанавливалась белорусская промышленность - наглядно на примере Бобруйска

Великая Отечественная затронула каждый белорусский город. Многие жилые здания и предприятия не выдержали бомбежек. Но наши деды и прадеды смогли восстановить страну.

Во второй половине 40-х боевой фронт стал трудовым. Стройка развернулась по всей стране - от столицы до самых отдаленных райцентров.

Регионам были нужны рабочие места. Появлялись новые отрасли и предприятия, а где-то вторую жизнь получали ранее работавшие производства.

О суровом периоде белорусской промышленности на примере одного города расскажет Антон Малюта.

Бобруйск

Площадь Победы в самом центре Бобруйска. Место, куда не только 9 Мая - целый год люди несут цветы в память о тех героях, кто подарил мирное небо. Однозначно город помнит. Помнят и семьи, и целые предприятия, ведь нет ни одного трудового коллектива, который бы тогда не узнал, что значит война.

Бобруйск полностью был захвачен фашистами 28 июня 1941-го, а освобожден 29 июня 1944-го. Три года борьбы простых жителей города за свою землю. Многие уходили в партизаны. Свои подпольные группы были на каждом заводе. Одна из них действовала на территории "ФанДОКа". Тогда это был лесокомбинат.

Пять сотен работников завода ушли воевать на фронт. Пятеро удостоены звания Героя Советского Союза. Но и те, кто оставался в тылу, тоже делали все, чтобы помешать фашистам.

Так все вместе приближали Великую Победу. И вместе восстанавливали работу предприятия после освобождения города. Второе рождение - сентябрь 1944-го, тогда производство вернулось в режим мирного времени. Сегодня история о событиях тех лет передается из поколения в поколение.

В отличие от "ФанДОКа", "Красный пищевик" во время оккупации не работал. Немцы захватили фабрику в первые месяцы войны. Оборудование вывезли в Германию, а производственную площадку сожгли. Люди пытались спасти запасы продукции, но фашисты запретили даже это.

В первые дни июля 44-го на обломках старого здания начали восстанавливать работу предприятия. Цеха вводили постепенно, в первые месяцы здесь выпускали только квас.

Ударными темпами за пять лет удалось добиться довоенного уровня производства. Тогда же были выработаны строгие требования к качеству продукции. И они в силе до сих пор.

А это Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. Его история началась уже после Великой Отечественной войны. Сначала это была мастерская, потом ремонтный завод. Сегодня предприятие является частью большого холдинга и выпускает запчасти для МТЗ.