Как поступить с новогодним деревом и можно ли его утилизировать рационально?

Новогодние праздники закончились. И теперь самое время задуматься, как поступить с новогодним деревом, можно ли его утилизировать рационально? В этом сезоне в столице символы зимних праздников собирают на переработку. Достаточно вынести дерево на контейнерную площадку в конце января. Из елок в этом сезоне делают топливное сырье и полезные удобрения для почвы. На процессе переработки побывал Илья Цветков.



Шарики отдельно, гирлянды отдельно - элементы праздничного интерьера Анастасия Цветкова прячет до следующей зимы. А вот что делать с зеленым символом Нового года, продумала заранее.



В Минске 8000 мест сбора новогодних деревьев



Такие "елка-плейсы" в Минске в этом году организовали впервые. В столице их почти 8 тысяч. Минчанам предложили выносить живые ели в определенные места рядом с их домами, чтобы деревья было проще собрать и отвезти на переработку.



9 спецавтомобилей с экипажами два последних воскресенья января работают во дворах столичных многоэтажек. Елки распаковывают и очищают от остатков мишуры и других украшений - на переработку должна пойти чистая древесина без примесей пластика.









Рациональная утилизация

В минувшие зимы праздничные деревья в столице вывозили на полигоны и закапывали либо просто сжигали. Однако такой метод признали неэкологичным.

Александр Лагутенок, руководитель отдела продаж и маркетинга организации по сбору, вывозу и утилизации отходов:

"Нужно понимать, что одна двухметровая ель выбрасывает в атмосферу около 16 килограммов углекислого газа. Т.е. если суммировать все 30-40 тысяч елей, это получается около 600 тонн углекислого газа в атмосферу только от новогодних елей".

И дело не только в экологии, но и в экономической выгоде Тысячи новогодних деревьев в этом сезоне решили отправлять в измельчитель древесины. Машина дробит елки и превращает их в готовое сырье, которое сразу после переработки отправится не в землю, как раньше, а на продажу.

Вот так выглядит продукт переработки древесины щепа. В зависимости от выбранных настроек измельчитель может делать как более крупную стружку (она пойдет на отопление), так и более мелкую. Она будет использоваться в качестве удобрения для почвы. Из 100 тонн привезенных на полигон елок можно получить до 60 тонн топливного сырья и около 40 тонн натуральных органических удобрений. При этом никаких вредных выбросов в атмосферу.





Европейский опыт

На развитие такого елочного экопроекта в столице повлиял опыт соседних стран. Например, в Польше и Германии новогодние деревья уже не первый год перерабатывают в топливное сырье. А в Хорватии зеленой хвоей лакомятся животные на фермах. Для них иголки - отличный источник витамина С.

Сбор елок в Минске - до 1 февраля