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Как поступить в вуз без экзаменов?
Поступить без экзаменов - такое право дает успешное выступление на международных предметных олимпиадах. В Минобразования Беларуси определи перечень конкурсов, победители которых имеют право на зачисление в вуз без вступительных испытаний. Кроме того, без сдачи централизованного тестирования примут и победителей республиканских олимпиад по 20 предметам.
Также право на зачисление без экзаменов и на поступление в колледж вне конкурса будут иметь победители республиканского конкурса профмастерства.
В этом году для участия в ЦТ зарегистрировались почти 55 тысяч абитуриентов. Регистрация проходила с 9 по 22 апреля. Наиболее востребованными стали русский и английский языки, физика, математика. Перерегистрация абитуриентов на резервные дни будет проводиться с 10 по 14 июня.
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