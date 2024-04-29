Как поступить в вуз без экзаменов?

Поступить без экзаменов - такое право дает успешное выступление на международных предметных олимпиадах. В Минобразования Беларуси определи перечень конкурсов, победители которых имеют право на зачисление в вуз без вступительных испытаний. Кроме того, без сдачи централизованного тестирования примут и победителей республиканских олимпиад по 20 предметам.

Также право на зачисление без экзаменов и на поступление в колледж вне конкурса будут иметь победители республиканского конкурса профмастерства.