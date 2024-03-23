Как появилась вокальная группа "Грымата", о чем поют и мечтают участники оренбургского коллектива

Оренбургский ансамбль с колоритным названием "Грымата" объединяет ребят, которые учатся в местном колледже культуры и искусств по направлению "народное творчество".

"Мы все славяне, все близкие друг другу люди, культура наша пересекается и в обрядах, и в традициях", - рассказывает участница вокальной группы.





"Очень хотелось бы познакомиться с известными белорусскими коллективами, поучиться у них", - делится своими мечтами еще одна участница вокальной группы.

С удовольствием ждем коллектив в Беларуси, причем в полном составе! И конечно, во главе с художественным руководителем.

Наталья Иосифовна Антыкова всю жизнь отдала музыке и родному колледжу. Вместе со студентами изучала культуру разных народов, но со временем поняла, что творческую молодежь тянет именно к белорусской песне. Так и появилась "Грымата" и яркие костюмы, синий цвет которых посвятили васильку.





Белорусская песня нам стала родной, и мы видим, как воспринимают вашу народную песню. Мы заметили: нам даже подпевают. Наталья Антыкова, художественный руководитель белорусской вокальной группы "Грымата"

Такой успех в том числе благодаря личной истории.

"Я выросла на ваших прекрасных ансамблях - таких как "Песняры", "Сябры". Пожалуй, ваши ансамбли мне помогли перевестись на народное отделение, - вспоминает художественный руководитель группы "Грымата".