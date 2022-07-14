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Как поздравил белорусов председатель КНР Си Цзиньпин с открытием "Славянского базара"?
"Славянский базар" транслирует свою атмосферу на весь мир. Это значит, что XXXI международный форум, где аккумулируется все искусство славян, состоялся. Уже известно, насколько Витебск стал интернациональным. Город принимает гостей из трех десятков стран. Как и многочисленные поздравления, которые летят в адрес организаторов, участников и гостей международного фестиваля искусств из разных стран мира.
Теплые слова уже направили президент Палаты культуры Грузии, вице-премьер и министр культуры и информации Сербии. Министр культуры и спорта Казахстана отметил, что "Славянский базар" стал настоящим культурным брендом. Уверенность в том, что фестиваль воплотит свой девиз и послужит духовному единению народов, выразил министр образования, науки и культуры Армении."Cлавянский базар в Витебске" сближает народы, говорится в поздравительном письме, которое направил министр культуры и туризма Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин однажды отметил, что культура обогащается и приобретает многообразие форм благодаря межкультурным обменам и коммуникации. "Мы высоко ценим усилия Беларуси по реализации концепции "Через искусство - к миру и взаимопониманию" и организации фестиваля искусств для сближения народов. В будущем мы готовы под руководством лидеров Китая и Беларуси и дальше оставаться верными духу взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудничества, неуклонно углублять сотрудничество между Беларусью и другими странами в области культурных и туристских обменов, вносить вклад в строительство сообщества единой судьбы человечества".
Горячие приветствия и поздравления всем участникам и гостям фестиваля направила министр культуры Таджикистана. В своем послании она отметила, что "Славянский базар" является магнитом для талантливых исполнителей, представляющих страны ближнего и дальнего зарубежья. А как отметил Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, "Славянский базар" занимает особое место в созвездии международных проектов на всем пространстве Содружества, представляя богатую палитру культурных событий, и дарит людям восхитительный праздник.
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