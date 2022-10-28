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Накануне Дня автомобилиста поздравили лучших водителей Минска и сообщили о строительстве нового путепровода
Столичные автопарки продолжают обновлять общественный транспорт с акцентом на троллейбусы и электробусы. При этом увеличивается уровень комфорта перевозок пассажиров, а также совершенствуется инфраструктура. В планах города и новые путепроводы.Один из крупнейших в перспективе соединит улицу Тимирязева с микрорайоном Масюковщина.Об этом сегодня сообщили в Минсктрансе.
Накануне Дня автомобилиста и дорожника это столичное предприятие, где работают более десяти тысяч человек, поздравила администрация города. Дипломы и благодарности от Мингорисполкома получили водители и другие сотрудники.
Одним из подарков стал и концерт. Сегодня Минсктранс - это и две с половиной тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев. Развивают здесь и международные пассажирские перевозки.
Церемония награждения ко Дню автомобилиста и дорожника
Начинал я с Ikarus. Отработал 5 лет на Ikarus, а потом пришли более комфортабельные автобусы. Это МАЗ-103. Сейчас я работаю на комфортабельном МАЗ-251. Они мягкие, там уже и кондиционеры стоят. Я горжусь, что работаю в таком большом коллективе, как Минсктранс. И, как мы обычно говорим: "Ни гвоздя, ни жезла".
Наш транспорт обновляется ежегодно. И город Минск особое внимание уделяет безопасности наших жителей. В прошлом году приобрели более 300 автобусов от наших флагманов машиностроения - МАЗ и Белкоммунмаш. В следующем году также планируем обновление транспорта. Поэтому отрасль развивается с городом и его жителями в том числе.
Гордимся коллективом, гордимся и отраслью. Минск - это европейская столица, здесь прекрасные дороги и современный транспорт. И, конечно же, грамотно построенная логистика перевозки пассажиров. И минчане всегда говорят спасибо!
Сам же День автомобилиста и дорожника в Беларуси в этом году отметят в воскресенье, 30 октября. По статистике, только в столице зарегистрировано почти 750 тысяч единиц автотранспорта. Из которых более 90 % - легковые машины.
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