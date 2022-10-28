Накануне Дня автомобилиста поздравили лучших водителей Минска и сообщили о строительстве нового путепровода

Начинал я с Ikarus. Отработал 5 лет на Ikarus, а потом пришли более комфортабельные автобусы. Это МАЗ-103. Сейчас я работаю на комфортабельном МАЗ-251. Они мягкие, там уже и кондиционеры стоят. Я горжусь, что работаю в таком большом коллективе, как Минсктранс. И, как мы обычно говорим: "Ни гвоздя, ни жезла".

Александр Фалейчик, водитель филиала "Автобусный парк № 5" ДП "Минсктранс"