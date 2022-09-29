Как правильно хранить кабачки, рассказала диетолог

Факт Наверное, каждомуприходилось принимать кабачки от друзей, родственников и соседей по даче. И очень часто обладатели полезного овоща задавались вопросом, как же правильно хранить кабачки?



Сколько времени можно хранить этот овощ и какие условия нужны, чтобы он не потерял полезных свойств, объяснилаврач-диетолог Анна Белоусова. Ее советы приводит РИА Новости.



Комнатная температура неподходит для длительного хранения кабачков, а замораживаниесразу же делает этот плод несъедобным.При какой температуре лучше хранить кабачки?

По словам диетолога, "водянистый овощ" дольше всего остается свежим примерно при пяти градусах. Для этих целей очень хорошо подойдет балкон.

"На балконе при плюс пяти он хранится совершенно спокойно. А вот заморозки могут сделать кабачок несъедобным, потому что это достаточно водянистый овощ. При комнатной температуре его тоже лучше не хранить, он может пролежать так недолго, например, месяц - в зависимости от сорта", - сказала Белоусова.

Чтобы кабачок не замерз в прохладном месте, его можно положить в коробку с опилками или завернуть в какую-нибудь ткань, посоветовала она. Периодически нужно проверять, не появились ли на овощах вмятины или темные пятна, продолжила диетолог. Сильно деформированный кабачок употреблять в пищу не стоит, считает она.

Сколько хранятся кабачки?

Срок хранения кабачка зависит не только от условий, в которых он находится, но и от его сорта.

"Кабачок с "дубовой", твердой кожей будет дольше храниться, тонкокожие плоды - классические цукини, белые, светло-зеленые кабачки - меньше", - уточнила Белоусова.

В любом случае не следует откладывать приготовление кабачка до весны, поскольку его состав со временем меняется, добавила диетолог. Лучше съесть весь урожай до середины зимы.