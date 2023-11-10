Как правильно хранить свежие огурцы?

Огурцы - культура для хранения достаточно капризная. Теплолюбивые неженки в холодильнике быстро портятся. Но и в тепле они долго не пролежат: потеряют влагу и увянут. Наиболее предпочтительной для хранения огурцов считается температура в диапазоне плюс 12-14 градусов. При этом необходимо поддерживать влажность на уровне 90-95%. Лайфхаки, которые помогут справиться с огуречными капризами, публикует sb.by.



Можно огурцы (как букет) поставить в воду. Для этого в плоскую мисочку или лоток наливаем воду, чтобы она покрывала дно на 1,5 - 2 см. Огурцы ставим "хвостиком" в лоток таким образом, чтобы обрезки стебельков находились в воде. Затем лоток отправляем в овощной отсек. Важно поддерживать уровень воды, доливая ее по мере испарения.



Второй способ называется "хранение огурца в белковой обмазке". Сначала отделите яичный белок от желтка. Затем белок слегка взбейте. С помощью пушистой кисточки аккуратно нанесите его на каждый огурчик, покрыв полностью. После дайте белку высохнуть. Затем поместите обработанные огурцы в овощной ящик холодильника или, обернув вощеной бумагой, положите в коробку или ящик.



Можно хранить огурцы и в пластиковом пакете. Обсушите огурцы, заверните каждый в пористую бумагу или бумажное полотенце, и только потом сложите в пакет из пластика. Поверх уложите увлажненную хлопчатную тряпочку. Пакет закрывать не надо! При таком пеленании огурцы 2-3 недели точно продержатся.



Держите овощи подальше от яблок, груш и помидоров. А также не закупоривайте плотно тару для хранения, чтобы избежать быстрого гниения.



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