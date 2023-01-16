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Как правильно окунаться в прорубь на Крещение, рассказал медик
Заместитель главного врача по медицинской части для работы по гражданской обороне и мобилизационной работе Минской городской станции скорой медицинской помощи Александр Дубаневич рассказал журналистам, как обезопасить себя в крещенские купания. Об этом пишет БелТА.
"К купели необходимо подходить уже разогретым, то есть необходимо сделать какие-то физические упражнения, может быть, выпить какого-нибудь теплого напитка. Но ни в коем случае не горячительного. Алкоголь способствует переохлаждению за счет того, что сосуды сначала расширяются, а потом суживаются, что неблагоприятным образом сказывается на организме человека", - рассказал Александр Дубаневич.
По мере возможности необходимо проводить в воде меньше минуты, отметил заместитель главврача. "Ни в коем случае не нырять в прорубь с головой, а именно окунаться. Выйдя из воды, быстро растереться и как можно меньше находиться без одежды на открытом воздухе, - добавил он. - Одежду надеть сухую и по возможности теплую и в обязательном порядке выпить какого-нибудь теплого напитка".
Люди, имеющие какое-то недомогание, обострение заболевания, это касается и артериальной гипертензии, заболеваний сердца, да и просто простудных заболеваний, должны воздержаться от этой процедуры. Ведь организм может отреагировать неадекватно, и вы можете получить обратный эффект.
Фото:krupki.by
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