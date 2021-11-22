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Как правильно подобрать резину, какие характеристики шин важны для безопасного управления

Первые заморозки - повод для водителей сменить резину. Такое требование официально начнет действовать с 1 декабря. Однако сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости переобуваться заранее. Главное - профилактика возможного роста ДТП.

Как правильно подобрать резину, какие характеристики шин важны для безопасного управления. Илья Цветков разобрался в деталях (видео).

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