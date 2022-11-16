Как правильно подобрать зимние шины, рассказал мастер СТО

В прогнозах - минус и мокрый снег. Поэтому водителям самое время готовить авто к зиме. Проверка важных технических узлов перед наступлением морозов - гарант уверенности во время движения. Важное обстоятельство безопасности - шины по сезону. И здесь ждать календарной зимы не стоит. Дорожные советы собрал Илья Цветков (подробности в видео).