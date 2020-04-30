Как правильно посадить саженцы

Покупая саженцы, каждый из нас сразу же мысленно переносится на пару-тройку лет вперед, явно представляя уже сбор с них щедрого урожая. Увы, иногда мечты так и остаются мечтами. Саженцы плохо приживаются, долго болеют и не дают желаемых результатов, а иногда даже погибают. И в этом мы обычно виним недобросовестных продавцов, капризы погоды и плохой участок. Но это не всегда так. Иногда катастрофичными становятся ошибки, совершенные нами же еще при посадке.



Главные правила посадки саженцев

Для начала, естественно, следует выкопать яму. Для идеальной посадки яму копают заранее. Чем дольше яма будет открытой, тем лучше распушится в ней земля и станет более проницаемой для корней.

Тамара Грушева, кандидат сельскохозяйственных наук:

"Размер посадочной ямы должен быть 70-80 см ширина и 60-70 см глубина".

Потом в процессе яму можно откорректировать, главное, чтобы корневая система саженца свободно располагалась в подготовленной яме.При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный - в другую.

Тамара Грушева, кандидат сельскохозяйственных наук:

"

На дно ямы мы кладем 1-2 ведра компоста. Если вы уверены, что у вас плодородная почва на участке, то минеральные удобрения можно не класть. Но если вы знаете, что она бедная, то желательно положить в посадочную яму 150-200 г фосфорного удобрения и 100-200 г минерального удобрения".

Верхний слой снятой земли перемешиваем с перегноем. Минеральное удобрение можно заменить древесным пеплом. Посреди ямочки делаем холмик. Посадочную яму засыпают смесью на 2/3 глубины. Затем вбивают кол, чтобы потом привязать дерево.

Тамара Грушева, кандидат сельскохозяйственных наук:

"Вот у нас саженец. Обращаем внимание на корневую систему. Корневая система у нас очень красивая, развитая и не подсохшая. Ставим аккуратно на наш холмик. Корешки разравниваем. Чтоб они свисали над холмичком".

Саженец размещают в яме, а корни засыпают остатками удобрений и плодородной землей, той, которую мы снимали сверху. При засыпке землей важно не перестараться и свое деревце не заглубить.Можно землю слегка притоптать, но очень аккуратно, чтобы не поломать корни.

Тамара Грушева, кандидат сельскохозяйственных наук:

"Вот наше место прививки. И вот самое главное, чтобы место прививки было на 5-10 см над уровнем почвы".



Полив саженца нужен в любую погоду

Чтобы дерево укоренилось, его следует хорошо полить. Некоторые садоводы в дождливую весну не считают нужным поливать саженцы, считая, что почва и так влажная. Это ошибка! Полив нужен в любую погоду. Нужно где-то 10-20 л воды.

Ждем, когда впитается вся вода. Далее обязательно досыпать почву. Осталось деревце подвязать. Саженец привязывают широкой мягкой лентой.

Тамара Грушева, кандидат сельскохозяйственных наук:

"Делаем восьмерочку, чтобы не было перетяжек. Если деревце растет, она растягивается. Ему комфортно".