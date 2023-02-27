Как правильно поститься, рассказал священник

Речь не только об отказе от пищи животного происхождения в этот период. Главное в пост - посвящение времени Богу. Через молитву, участие в богослужениях, чтение Священного Писания, деятельную любовь к ближнему. Ограничение в пище и развлечениях должно помогать человеку приблизиться к духовному.



Протоиерей Андрей Лемешонокдал совет, как соблюдать пост мирянам. "Что мы понимаем под постом? Только воздержание от пищи, каких-то ненужных встреч, развлечений? Может, нужно смотреть глубже? Это касается нашего молитвенного правила, внутренней перемены. Ведь можно все свести к диете. Ради Христа я должен освободить какое-то время для особой молитвы, для того, чтобы впитать в себя то, что буду слышать в храме. Потому что без храма, без богослужения пост не имеет смысла", - отметил протоиерей.



Андрей Лемешонок также добавил, что "каждая неделя поста - это все пища духовная, это размышления, то, чем я должен насытить свою душу. Тело должно немножко потерпеть, оно должно быть ограничено в еде, а душа больше напитаться. Начинайте воздержание. Но у каждого свои задачи, особенности, семейные обстоятельства, работа... Хотя мне кажется, если с верой подходить к посту, то он не ослабляет физические силы человека. Наоборот, укрепляет".







Священнослужитель напомнил, что у каждого из нас большой потенциал, но мы его не используем в полной мере. Однако к ограничениям в пище нужно подходить с рассудительностью, у каждого свои особенности организма, заболевания, и отказ от каких-то продуктов может нанести вред здоровью.



"Пост должен, наоборот, укрепить здоровье. Но здесь нет общих рекомендаций. Начать нужно хотя бы с малого: верный в малом верным будет и в большом… Пост - это не диета, не лечебное голодание. Пост - это самоконтроль, внимание к своему внутреннему человеку. И все это ради бессмертной души. Ограничить тело и дать душе больше свободы - это очень важно для нас, потому что иногда тело заслоняет все... И наши желания иногда вредят нашей внутренней жизни", - отметил Андрей Лемешонок.



Фото:1prof.by, Свято-Елисаветинский монастырь