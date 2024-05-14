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Как правильно провести Радуницу, что нужно и можно делать на кладбище в этот день, рассказал протоиерей Сергий Маслов

Сегодня у православных верующих Радуница. В храмах совершаются панихиды. Церковным уставом в этот день рекомендуется уделить время молитве за покойных предков. Часто праздник окутан множеством языческих обрядов, суеверий и заблуждений.

Ольга Медведь узнала у священника о чем, в первую очередь этот праздник? Как правильного его провести? И что действительно нужно и можно делать на кладбище? Подробности в видео.

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