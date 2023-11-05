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Как правильно расчесывать волосы?
Любая девушка мечтает о красивых и здоровых волосах.Некоторые в процессе достижения такого результата не придают должного внимания расчесыванию волос, а это, как оказалось, напрямую влияет на здоровье локонов,рассказалатрихолог-нутрициолог Залия Шигапова. Советы специалиста публикует sb.by.
Процедура расчесывания волос помогает активировать кровеносную систему, что положительно сказывается на росте волос.
"Многие девушки сейчас вообще не расчесываются. Моя бабушка всегда говорила, что расчесываться нужно столько раз, сколько тебе лет. Дела это нужно утром и вечером. Волосы необходимо расчесывать периодически, чтобы активировать кровеносную и лимфатическую системы. Благодаря этому вы дадите импульс росту волос", - поделилась советом Залия Шигапова.
Фото:pixabay.com
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