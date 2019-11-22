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Как правильно стирать джинсы, чтобы носились дольше и не растягивались?
В шкафу у каждого из нас есть любимая пара джинсов. И неудивительно, ведь это легкая и практичная повседневная одежда. Сегодня мы расскажем, как правильно ухаживать за ними, чтобы они послужили вам максимально долго.
Если ты ненавидишь влезать в чистые, но севшие джинсы, можно воспользоваться методом Виктории Бекхэм: не стирать их практически никогда (пока не прольешь на них кетчуп или что-то сильно красящее). Эксперты по ткани согласны с "перчинкой" - стирать джинсы действительно не стоит часто. Производители рекомендуют делать это раз в несколько месяцев. А появляющиеся в этом промежутке загрязнения убирать сухим способом, например, чистить ткань щеткой с мягким ворсом либо чуть влажной губкой.
Для стирки джинсов нельзя использовать обычный стиральный порошок, особенно с содержанием отбеливателей и фосфатов. Гранулы порошка проникают в волокна, задерживаются в них и постепенно разрушают. Для стирки такой одежды лучше использовать мягкие жидкие средства или обычное хозяйственное мыло.
В идеале лучше стирать джинсы отдельно от других вещей или комбинировать с другой одеждой из денима, в машинку рекомендуется загружать не больше трех-четырех пар. Так они меньше помнутся при стирке.
Придерживайтесь наших рекомендаций по уходу за любимыми джинсами, и они послужат вам еще не один год.
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