3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как правильно ухаживать за орхидеями - советы специалиста
Орхидеи существуют в этом мире для красоты. В коллекциях любителей этих цветов можно встретить, как разнообразные фаленопсисы, так и экзотические сорта, например, из Азии и Америки - странные, но по-своему интересные.
Однако если неправильно ухаживать за цветами, можно столкнуться с различными проблемами. Например, залить. Ведь главное правило - их нужно купать, а не поливать!
Мастер-класс по пересадке орхидеи
Когда растение нуждается в интенсивной терапии или грамотной пересадке, нужно выполнить несколько несложных шагов:
1 - Освобождение
Вынимаем растение из горшка и аккуратно избавляем его от старого субстрата: осматриваем и убираем отмершие корешки, при этом все ненужное осыпается само.
2 - Чистка корневой системы
Все, что вызывает сомнение и поддается удалению (гнилые корни, дупла в псевдобульбах, из которых сочится вода), лучше убрать. Но уже не руками, а инструментом.
Этот шаг нужен для того, чтобы не развивалась инфекция и гниль. Дальше идет очищение от чешуек с помощью пинцета. Чистка - дело кропотливое, желательно цветок осмотреть несколько раз.
Когда все почищено, орхидея готова к пересадке. Стоит также обратить внимание: если корневая система влажная, ее лучше подсушить в течение 1,5-2 часов, чтобы в образовавшихся микротравмах не началось загнивание. Сухую можно пересаживать сразу.
Остается только подобрать горшок по размеру корневой.
3 - Посадка орхидеи
Аккуратно расправляем корни. Если они длинные, одной рукой осторожно крутим горшок против часовой стрелки, а другой слегка присаживаем орхидею, тогда она опустится как надо.При этом старые псевдобульбы должны располагаться возле края, и их не следует закрывать.
Правила известны: нижний ярус - самая крупная фракция коры, затем помельче.Стоит добавить и немного старого субстрата - крупные кусочки коры - для заселения микрофлоры именно этого растения. Также можно использовать немного кокосового волокна - для влагоемкости.При этом обязательно заполнить все пустоты: засыпая кору, легонько постукивать по горшку, чтобы она немного проседала. Тогда пересаженное растение будет крепко держаться.
И заключительный шаг - сверху кладём мох, который тоже будет удерживать влагу, не давая пересыхать субстрату.
Все затраченные усилия стоят того, чтобы и в дальнейшем любоваться здоровым растением и красивыми цветами.
Об уходе за цветами, овощными и плодовыми культурами смотрите в программе
.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов