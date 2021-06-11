Как правильно ухаживать за орхидеями - советы специалиста

Орхидеи существуют в этом мире для красоты. В коллекциях любителей этих цветов можно встретить, как разнообразные фаленопсисы, так и экзотические сорта, например, из Азии и Америки - странные, но по-своему интересные.



Однако если неправильно ухаживать за цветами, можно столкнуться с различными проблемами. Например, залить. Ведь главное правило - их нужно купать, а не поливать!







Мастер-класс по пересадке орхидеи

Когда растение нуждается в интенсивной терапии или грамотной пересадке, нужно выполнить несколько несложных шагов:

1 - Освобождение

Вынимаем растение из горшка и аккуратно избавляем его от старого субстрата: осматриваем и убираем отмершие корешки, при этом все ненужное осыпается само.

2 - Чистка корневой системы

Все, что вызывает сомнение и поддается удалению (гнилые корни, дупла в псевдобульбах, из которых сочится вода), лучше убрать. Но уже не руками, а инструментом.

Этот шаг нужен для того, чтобы не развивалась инфекция и гниль. Дальше идет очищение от чешуек с помощью пинцета. Чистка - дело кропотливое, желательно цветок осмотреть несколько раз.

Когда все почищено, орхидея готова к пересадке. Стоит также обратить внимание: если корневая система влажная, ее лучше подсушить в течение 1,5-2 часов, чтобы в образовавшихся микротравмах не началось загнивание. Сухую можно пересаживать сразу.

Остается только подобрать горшок по размеру корневой.

3 - Посадка орхидеи

Аккуратно расправляем корни. Если они длинные, одной рукой осторожно крутим горшок против часовой стрелки, а другой слегка присаживаем орхидею, тогда она опустится как надо.При этом старые псевдобульбы должны располагаться возле края, и их не следует закрывать.

Правила известны: нижний ярус - самая крупная фракция коры, затем помельче.Стоит добавить и немного старого субстрата - крупные кусочки коры - для заселения микрофлоры именно этого растения. Также можно использовать немного кокосового волокна - для влагоемкости.При этом обязательно заполнить все пустоты: засыпая кору, легонько постукивать по горшку, чтобы она немного проседала. Тогда пересаженное растение будет крепко держаться.

И заключительный шаг - сверху кладём мох, который тоже будет удерживать влагу, не давая пересыхать субстрату.

Все затраченные усилия стоят того, чтобы и в дальнейшем любоваться здоровым растением и красивыми цветами.

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