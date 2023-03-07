Как правильно ухаживать за цветами, чтобы они дольше стояли в вазе

Цветы будут дольше стоять в вазе, если за ними правильно ухаживать. Простыми советами поделилась замдиректора по производству "Витебского Зеленстроя" Валентина Шендюкова, передает БелТА.

Главный секрет долгожительства цветочных букетов в вазах - это регулярная смена воды. Как отметила Валентина Шендюкова, никаких дополнительных средств добавлять не нужно. "Обычная холодная вода, которую нужно менять ежедневно, как нельзя лучше подходит для срезанных цветов. Желательно осматривать растения и удалять лишние листья. Также нужно понемножку подрезать стебель, когда меняете воду", - рассказала специалист.

Она добавила, что вазы с цветами не следует ставить на сквозняке, возле батареи или других отопительных приборов. "В уходе за такими цветами нет ничего сложного. Если каждый день выполнять эти несложные рекомендации, то ваши букеты простоят дольше и будут радовать вас благоуханием", - подчеркнула Валентина Шендюкова.