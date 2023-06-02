Как правильно ухаживать за волосами летом? О всех нюансах рассказал парикмахер-колорист Денис Шефель, пишет sb.by.

Специалист отметил, первым делом нужно приобрести специальный спрей, который будет защищать волосы от солнца.

"Он будет делать волосы более гладкими и блестящими. Кроме того, пряди будут меньше выгорать и портиться. Тем, кто планирует отправиться на море, стоит учитывать, что соль в морской воде впитывает влагу. Как результат - волосы сильнее путаются и ломаются", - рассказал Денис Шефель.

Поэтому после купания в море лучше помыть волосы сразу, как только появится такая возможность.

"Есть небольшой лайфхак, который поможет защитить волосы изначально: перед тем как пойти купаться, нанесите на пряди маску. Она станет защитным барьером между соленой водой и волосами", - добавил эксперт.

По его словам, вода в бассейне также отнюдь не безвредна для локонов.

"Учитывайте, что после посещения бассейна волосы нельзя сразу осветлять, их обязательно нужно вымыть с шампунем. Вообще, после бассейна в любом случае нужно сразу помыть голову. Шапочка до конца не защитит наши волосы", - отметил парикмахер.

При этом уход за волосами в летний период требует лишь небольших корректировок. Так, по словам специалиста, по-прежнему следует использовать кондиционер и маску.

"Правда, делать это рекомендуется чуть чаще. Также старайтесь поменьше находиться под солнцем", - уточнил Денис Шефель.