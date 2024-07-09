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Как правильно ухаживать за жирной кожей лица - советы косметолога
Почему кожа на лице покрывается жирным блеском? Как это исправить и какие для этого подойдут процедуры, рассказала врач-косметолог, дерматолог Яна Батуева.
Жирная кожа - это состояние кожного покрова, при котором повышается активность сальных желез.
"Первый признак жирной кожи - это блеск. Лицо становится как будто масляное, особенно в Т-зоне. Второй признак - расширенные поры, а также частое появление комедонов и прыщей", - отметила специалист.
Еще одна довольно часто встречающаяся грубая ошибка - несоблюдение правил ухода за кожей. Неправильно подобранные уходовые средства могут нанести большой вред вашему лицу. Например, если вы любите очищать свое лицо до скрипа, то это может спровоцировать выделение дополнительного кожного сала, так как организм "будет думать", что вашу кожу необходимо срочно защитить.
Как правильно ухаживать за жирной кожей?
"Первое, что нужно сделать, - подобрать подходящее очищающее средство. Оно должно быть мягким, без мыла и спирта в составе. Также следует включить в свой уход матирующие средства: тоники, маски с компонентами, которые уменьшают жирность. Конечно же, важный этап - это увлажнение. Для этого подойдут кремы, сыворотки или микроэмульсии на легкой основе с добавлением гиалуроновой кислоты, церамидов или других компонентов. Лучше, если эти средства вам подберет врач-косметологисходя из ваших потребностей и бюджета. Также я бы рекомендовала делать поверхностные и срединные пилинги", - подытожила Яна Батуева.
Фото:pixabay.com
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