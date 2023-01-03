Как правильно выбросить новогоднюю елку, напомнили в ЖКХ

Новый Год. У каждого человека с этим большим, по-настоящему семейным праздником, свои ассоциации:кого-то ждет подарков, кто-торазнообразия вкусной еды на праздничном столе, а кто-то общения с близкими и друзьями. Но всех объединяет одно украшения - новогодняя елка. К сожалению, живая лесная красавица, стоит недолго и через пару недель нам приходится ее выбрасывать.

Как это сделать правильно, напомнили в ЖКХ, пишетSputnik

Оставлять отслужившее свое новогоднее дерево нужно в определенных для этого местах:

на контейнерных площадках

площадках для сбора крупногабаритных отходов

территориях, прилегающих к мусороприемным камерам многоквартирных домов, где нет площадок для сбора отходов.

Вывозить новогодние елки с таких площадок будут

15 и 22 января.

В зоопарке елки примут не у всех

Пару лет назад новогодние елки от минчан принимал столичный зоопарк. Главное условие - без украшений и остатков новогодней мишуры. Но от населения ненужные елки больше не принимают: в них может затесаться опасный пластик. К тому же, новогодние елки уже отслужили свое в домах у горожан, потеряли часть иголок, аромат и становятся неинтересными для животных.

А вот от организаций живые елки минский зоопарк готов принять с радостью. "Минский зоопарк с благодарностью примет нераспроданные новогодние деревья с елочных базаров (до 500 шт.). Новогодние деревья будут размещены в вольерах как украшение и для обогащения среды животных", - рассказали в зоопарке.