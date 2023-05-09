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Как празднуют День Победы в Гомеле - самые яркие впечатления дня
И все же хранителей нашей Победы куда больше! И это многое говорит про наш народ, который сегодня с благодарностью предкам празднует День Великой Победы! В доказательство отправляемся в Гомель!
Специально для жителей и гостей города над Сожем подготовили такую праздничную программу, что каждый найдет занятие по душе.
Подробности у Николая Скинтияна.
Концертные и интерактивные площадки, развлекательные зоны и выставки. Гомель с размахом празднует День Победы! Эпицентром событий, как и всегда, стала площадь Ленина.
Целый день здесь поддерживают настроение творческие коллективы города. Развернулась масштабная выставка военной техники - место притяжения не только детей, но и взрослых.
У дворца Румянцевых-Паскевичей под музыку военных лет в исполнении оркестра кружились пары в стилизованных костюмах. Весенний флешмоб "Майский вальс" погрузил участников и зрителей в былую эпоху.
А стартовал праздник с традиционного шествия по главной улице города. Колонна дошла до памятника на площади Труда - здесь в память о героях возложили цветы. Ветеранам - слова благодарности за мир, независимость и подвиг, который они совершили ради будущих поколений.
Уже состоялась и торжественная церемония вручения юбилейных медалей к 85-летию Гомельской области. Жители и гости города ждут кульминации дня. На площади Ленина состоится гала-концерт "Летят журавли". А поздно вечером небо раскрасит праздничный салют.
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