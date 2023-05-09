Как празднуют День Победы в Гомеле - самые яркие впечатления дня

И все же хранителей нашей Победы куда больше! И это многое говорит про наш народ, который сегодня с благодарностью предкам празднует День Великой Победы! В доказательство отправляемся в Гомель!

Специально для жителей и гостей города над Сожем подготовили такую праздничную программу, что каждый найдет занятие по душе.

Подробности у Николая Скинтияна.

Концертные и интерактивные площадки, развлекательные зоны и выставки. Гомель с размахом празднует День Победы! Эпицентром событий, как и всегда, стала площадь Ленина.

Целый день здесь поддерживают настроение творческие коллективы города. Развернулась масштабная выставка военной техники - место притяжения не только детей, но и взрослых.

У дворца Румянцевых-Паскевичей под музыку военных лет в исполнении оркестра кружились пары в стилизованных костюмах. Весенний флешмоб "Майский вальс" погрузил участников и зрителей в былую эпоху.

А стартовал праздник с традиционного шествия по главной улице города. Колонна дошла до памятника на площади Труда - здесь в память о героях возложили цветы. Ветеранам - слова благодарности за мир, независимость и подвиг, который они совершили ради будущих поколений.