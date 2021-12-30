Как празднуют Новый год люди в форме на земле и в небе - в рубрике "По форме"

Для того, чтобы праздник проходил под мирным небом, каждый год 31 декабря есть те, кто встречает его на службе, люди, которые носят погоны, те, кто обеспечивает мир и спокойствие. Так было и в годы Великой Отечественной, так есть и сегодня. Анна Чиж-Литаш поздравляет с наступающим и рассказывает, что в эти дни в военных частях запах пороха сменяется на запах мандарин. Авторская рубрика "По форме" - прямо сейчас.

Как празднуют Новый год люди в форме. На земле и в небе. Сегодня и в годы Великой Отечественной. Расскажем в рубрике "По форме".

Предпраздничная суета, огоньки на окнах, запах мандаринов в воздухе - страна в предвкушении делает последние шаги в 2021-м. Все ждут события, от которого снова начнется отсчет новый год.

А как же те, кто носит военный мундир? Те, кто ежеминутно несет боевое дежурство? Те, кто не может встретить торжество с родными - они недавно приняли присягу. Для людей в погонах праздник на посту - привычное дело. Но, невзирая на многозадачность, этот день для них также важен, как и для всех тех, кто проведет его в кругу семьи.

В буквальном смысле первыми Новый год в Вооруженных силах встречают подразделения Военно-воздушных Сил и войск противовоздушной обороны. В праздничную ночь сотни военных выполняют задачи боевого дежурства и следят за воздушными рубежами страны. В этом году это особенно актуально: концентрация белорусских соседей, танцующих хороводы возле наших границ, настораживает.

А как проводят новогоднюю ночь военнослужащие срочной службы в воинских частях? Пожалуй, это тот редкий случай, когда отбой у солдат не в 10 вечера, а далеко за полночь. Командиры делают все возможное, чтобы создать праздничное настроение бойцам. За две недели до Нового года воинские части преображаются: в казармах гирлянды, на территории - елки в пестрых платьях, и вот уже запах пороха сменяется ароматом мандарин. 31 декабря начинается с уборки в казармах и подготовки к празднику. Одни закупают продукты, другие - репетируют номера к концерту, третьи - по-прежнему занимаются текущими боевыми задачами. В этот день на КПП людно - родные приезжают поздравить своих парней. Заканчивается день вкусным столом, конкурсами, речью Президента и салютом. Все почти как дома.

Служба в армии не повод отложить волшебный праздник на год. Даже в самые тяжелые дни Великой Отечественной на фронте, в тылу и на оккупированной территории советские люди отмечали Новый год! В ту ночь они желали только одного: чтобы скорее победой окончилась война. Праздновали и партизаны.

"Наш Дед Мороз, наш славный дед, принес нам чудеса побед. Но внук, не уступая деду, несет нам полную Победу!" Такими строками приветствовали наступление 1943 года в газете "Бобруйский партизан".

Но лучшим подарком от народных мстителей были грамотно спланированные операции. Из дневника Александры Хромовой, бойца отряда Кравцова (2 января 1943 года):

"Вот и Новый год. Скучно мы его встретили, даже выпить нечего было. Играли в карты, а затем легли спать. Вчера партизаны отряда Михайловского поздравили фашистов - пустили под откос эшелон с живой силой".

А кто действительно ждал праздника даже под грохот артиллерийских орудий, так это дети. Главное их желание - Дед Мороз с подарками. Военные делали все возможное, чтобы их мечты сбылись.