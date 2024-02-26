Как представители миссии наблюдателей ШОС и СНГ оценили выборы депутатов в Беларуси

Избирательная кампания в Беларуси прошла честно и транспарентно. Представители миссии наблюдателей ШОС и СНГ вынесли свое решение по итогам работы в нашей стране. Отмечается значительная вовлеченность белорусов в избирательный процесс и активность на участках для голосования. Подробности итоговых пресс-конференций в сюжете Андрея Сыча.

Все взгляды прикованы к Беларуси. Практически половина мира наблюдала за проведением единого дня голосования в нашей стране. Представители Миссии наблюдателей ШОС и СНГ, крупнейших международных организаций, следили за соблюдением избирательных процедур и всеми аспектами избирательного процесса. Всего от разных организаций было аккредитовано 294 международных наблюдателя.

Наблюдатели миссии посещали избирательные участки без предварительного уведомления исполнительных и избирательных органов Республики Беларусь. Выбор участков для посещения осуществлялся членами миссии самостоятельно и каких-то препятствий членам миссии не создавалось. Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено. Нурлан Ермекбаев, заместитель генерального секретаря ШОС

"Уровень организации потрясающий. Все красиво, спокойно, без суеты. Все очень достойно организовано. Самое главное, что я видел много молодежи, что очень радовало", - рассказал международный наблюдатель от миссии СНГ Николай Бурляев.

Одним из ключевых моментов, на который обращали внимание наблюдатели, было соблюдение основных принципов демократических выборов: свободы и конфиденциальности голосования, равного доступа к информации, открытости и прозрачности процесса подсчета голосов.

Мы понимаем, что оценка политической системы, внутренней и внешней политики страны - это прямое вмешательство в ее внутренние дела. Политику, политическую систему и избирательную систему определяет народ. И в Беларуси это все сделано последовательно, легитимно и демократично. Мы абсолютно удовлетворены увиденным. Мы четко можем зафиксировать, что выборы были организованы в полном соответствии с действующим законодательством и, что не менее важно, в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Константин Косачев, координатор мониторинговой группы Межпарламентской ассамблеи СНГ

"Мы наблюдали за выборами с момента открытия участков до их закрытия. Честно говоря, хотели что-нибудь обнаружить, чтобы рекомендовать к исправлению, но я лично никаких недочетов не наблюдал", - отметил член Центральной избирательной комиссии Азербайджана Фуад Джавадов.

Единый день голосования стал ключевым событием для политической жизни республики. Белорусы проявили сознательность и активную гражданскую позицию. Наше общество понимает свою ответственность за будущее страны. Каждый голос играл решающее значение. Выборы проходили в обстановке острой конкурентной борьбы. Это подтверждают в том числе и европейские наблюдатели.

Большой плюс, отличный европейский, мировой стандарт этих выборов. Я хотел сказать, что если где-нибудь в мире, в Европейском союзе или даже в Республике Польша прозвучит голос, который поставит под сомнение законность, правильность и, честно говоря, уникальность стиля выборов, проведенных в Республике Беларусь, мы безоговорочно будем это отрицать. Мы не можем позволить, чтобы Беларусь из-за отличных демократических стандартов проведения выборов была наказана какими-то санкциями. Кшиштоф Толвиньски, независимый международный наблюдатель (Польша)

Независимый Международный наблюдатель из Германии Гуннар Линдеманн отметил важность дистанционного голосования в нашей стране: "В Беларуси в каждой избирательной комиссии есть мобильная группа, которая может придти и позволить проголосовать на дому людям с ограниченными возможностями, людям преклонного возраста. К сожалению, в Германии такого нет. У нас люди могут проголосовать по почте, начиная за 6 недель до основного голосования. И никто не дает никакой гарантии. Этот процесс недостаточно контролируется, письмо могут просто потерять. Поэтому такая практика не помешала бы избирательной системе Германии".