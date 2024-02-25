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Как представители политических партий оценивают избирательную кампанию

Напомним, в Беларуси избираются 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и 12 514 депутатов местных советов депутатов.

ЦИК уделил особое внимание вопросам взаимодействия с избирателями. Это и встречи с трудовыми коллективами, учащейся и студенческой молодежью, общественными объединениями, проводились семинары для СМИ по разъяснению избирательного законодательства.

В студии представители политических партий: председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, председатель минского отделения партии "Белая Русь" Андрей Бугров, член Коммунистической партии Беларуси Сергей Клишевич, член политического совета Республиканской партии труда и справедливости Александр Маркевич о том, как оценивают уже завершившееся голосование (подробнее в видео).

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