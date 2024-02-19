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Как преобразился городской поселок Болбасово Оршанского района и какие перспективы появились у местных жителей?
Беларусь прилагает все усилия, чтобы каждый ее житель чувствовал себя комфортно независимо город это или сельская местность. Развитие небольших населенных пунктов - одна из важнейших задач. У людей должны быть равные возможности в получении медицинских услуг, доступности образования. Да и инфраструктура должна быть соответствующей: ухоженные дома, качественные дороги. Пример тому - городской поселок Болбасово. Бывший военный городок получил новый облик. Все для того, чтобы как можно больше людей с гордостью называло его местом для жизни. Героиней нашего проекта стала директор Болбасовской средней школы, которая гордится историей своего поселка, его настоящим и уверенно смотрит в будущее (продолжение в видео).
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